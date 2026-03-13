Военный эксперт вспомнил о «мече-кладенце», способном усилить российскую ПВО

По его словам, Украина перед недавней атакой на Брянск намеренно использовала тактику разгрузки российской системы ПВО. В разговоре с «Царьградом» эксперт напомнил, что самые успешные действия против украинской авиации были осенью 2023 года, когда ВКС активно применяли самолёты А-50У. В то же время США активно применяют свои самолёты РДЛО на Ближнем Востоке.