Военный эксперт вспомнил о «мече-кладенце», способном усилить российскую ПВО
Самолёт ДРЛО А-50. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ
Наличие флота самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) могло бы усилить способность российской системы противовоздушной обороны отражать удары западных ракет. Такое мнение высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.
По его словам, Украина перед недавней атакой на Брянск намеренно использовала тактику разгрузки российской системы ПВО. В разговоре с «Царьградом» эксперт напомнил, что самые успешные действия против украинской авиации были осенью 2023 года, когда ВКС активно применяли самолёты А-50У. В то же время США активно применяют свои самолёты РДЛО на Ближнем Востоке.
Именно такие машины, по его словам, являются ключевым элементом воздушной войны — тем самым «мечом-кладенцом», который даёт ситуационное преимущество и позволяет переигрывать противника.
10 марта Брянск подвергся массированному ракетному обстрелу. Семь крылатых ракет поразили жилые кварталы и объекты инфраструктуры, в результате чего погибли семь мирных жителей. Ещё 42 человека получили ранения и были доставлены в больницы.
