13 марта, 09:03

Daily Express назвала заявление Пескова об ударе по Брянску «очень серьёзным»

Обложка © Life.ru

Британское издание Daily Express проанализировало реакцию Кремля на недавнюю атаку по Брянской области. Газета охарактеризовала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова как «очень серьёзные».

Журналисты обратили внимание на тезис представителя Кремля о том, что применение дальнобойных ракет Storm Shadow было бы невыполнимо без прямого участия Лондона. По мнению авторов статьи, такие обвинения повышают градус напряжения в диалоге между странами.

В материале приводится цитата Пескова, которую западные обозреватели назвали «пугающим предупреждением» Британии: «Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это».

Инцидент произошёл 10 марта: по территории Брянска было выпущено семь крылатых ракет. Удар пришёлся по гражданским и инфраструктурным объектам, что привело к серьёзным разрушениям. Последствия налёта оказались трагичными. В результате обстрела погибли семь человек. Ещё 42 жителя получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

