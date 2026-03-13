Владимир Путин
13 марта, 13:04

Лихачёв заверил, что доложит Путину об итогах переговоров с МАГАТЭ

Алексей Лихачёв и Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Российская делегация завершила переговоры с представителями Международного агентства по атомной энергии. Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил журналистам, что обязательно доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах встреч с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Конечно, буду», — сказал Лихачев, отвечая на вопрос, будет ли он докладывать об итогах встреч с Гросси президенту.

Речь идёт как о переговорах, состоявшихся в пятницу, так и о прошедших накануне. Подробности консультаций пока не раскрываются.

В Росатоме заявили, что Киев усилил атаки на Энергодар ради атмосферы страха

Напомним, взаимодействие России и МАГАТЭ особенно важно на фоне ситуации вокруг Запорожской АЭС и иранской ядерной программы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в пятницу состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

