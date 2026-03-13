Россиянам объяснили, почему рации и пейджеры не заменят цифровую связь

Полностью заменить цифровую связь на пейджеры, рации и другие подобные гаджеты не удастся. Такое мнение высказал ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

Как пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей, всплеск интереса к таким устройствам — это попытка бизнеса смягчить финансовые потери, но возможности их крайне ограничены. Рация передаёт сигнал лишь на короткой дистанции, а пейджинговая связь в России вообще не работает. Альтернативы интернету на данный момент не существует, подчеркнул Муртазин. Вся экономика завязана на цифровые технологии, и убытки от отсутствия связи будут только нарастать.

В масштабах города старомодные гаджеты не помогут даже поддерживать связь с близкими, если те далеко. Технологии mesh-сетей (передача сообщений по Bluetooth) также не работают качественно: чтобы система функционировала в офисе, нужно подключить все гаджеты сотрудников, и даже тогда она будет плохо функционировать, добавил аналитик.

Напомним, что в центре Москвы в последние дни наблюдаются масштабные отключения сотового соединения, из-за чего Госдума перешла на спецсвязь. На фоне этой ситуации уже звучат предложения установить на городских улицах таксофоны с выходом в Сеть.