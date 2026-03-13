Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 14:05

Россиянам объяснили, почему рации и пейджеры не заменят цифровую связь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Полностью заменить цифровую связь на пейджеры, рации и другие подобные гаджеты не удастся. Такое мнение высказал ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

Как пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей, всплеск интереса к таким устройствам — это попытка бизнеса смягчить финансовые потери, но возможности их крайне ограничены. Рация передаёт сигнал лишь на короткой дистанции, а пейджинговая связь в России вообще не работает. Альтернативы интернету на данный момент не существует, подчеркнул Муртазин. Вся экономика завязана на цифровые технологии, и убытки от отсутствия связи будут только нарастать.

В масштабах города старомодные гаджеты не помогут даже поддерживать связь с близкими, если те далеко. Технологии mesh-сетей (передача сообщений по Bluetooth) также не работают качественно: чтобы система функционировала в офисе, нужно подключить все гаджеты сотрудников, и даже тогда она будет плохо функционировать, добавил аналитик.

Москвичи на фоне отключений связи бросились скупать забытые пейджеры. Объясняем, почему сегодня это просто сувенир
Москвичи на фоне отключений связи бросились скупать забытые пейджеры. Объясняем, почему сегодня это просто сувенир

Напомним, что в центре Москвы в последние дни наблюдаются масштабные отключения сотового соединения, из-за чего Госдума перешла на спецсвязь. На фоне этой ситуации уже звучат предложения установить на городских улицах таксофоны с выходом в Сеть.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar