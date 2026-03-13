Тюменский шестиклассник навернул водки с утреца и отправился покорять местные трассы на машине батиного друга
Пьяного шестиклассника поймали за рулём на трассе в Тюменской области
Обложка © Telegram/ Ural Mash
В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции остановили на трассе автомобиль Kia Rio, за рулём которого оказался шестиклассник. Инцидент произошёл на дороге Ишим — Викулово. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По данным инспекторов, 14-летний подросток признался, что утром выпил водку, после чего отправился учиться водить машину. На пассажирском сиденье находился знакомый его отца — мужчина по имени Юрий, которому и принадлежит автомобиль.
Связаться с отцом школьника сотрудникам полиции не удалось, поэтому на место вызвали представителя органов опеки. Машину отправили на специализированную стоянку, а информацию о подростке передали в подразделение по делам несовершеннолетних. На взрослого, который допустил подростка к управлению автомобилем, составили административный протокол.
