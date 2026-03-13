В Челябинской области уволили чиновников, попавших под следствие из-за ущерба на 50 млн

Трое чиновников правительства Челябинской области, включая министра имущества Эльдара Белоусова, его заместителя в министерстве дорожного хозяйства Станислава Харченко и управляющего делами губернатора Романа Менжинского, были уволены. Причиной стало истечение срока их допуска к государственной тайне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно данным пресс-службы, Менжинский, Белоусов и Станислав Харченко заключены под стражу. Им инкриминируются преступления, связанные с превышением и злоупотреблением служебными полномочиями. Менжинский был арестован в июле 2025 года по обвинению в совершении деяний, предусмотренных ч. 3, пп. «в», «г», «е» статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Станислав Харченко был задержан в декабре 2024 года по двум эпизодам ч. 3 статьи 285 УК РФ.

Важно отметить, что все трое проходят по уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями. Суммарный ущерб от их действий превышает 50 миллионов рублей. В отношении Станислава Харченко обыски проводились 24 декабря 2024 года, а уже 26 декабря суд принял решение о его заключении в СИЗО. Эльдар Белоусов и Роман Менжинский были задержаны в Челябинске 23 июля прошлого года. Сейчас они также находятся в СИЗО.

