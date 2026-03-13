13 марта, 17:19

США срочно перебрасывают 2500 морпехов на Ближний Восток из-за блокады Ормуза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Центральное командование вооружённых сил США запросило дополнительные боевые корабли для защиты торгового судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, речь идёт о направлении в регион новых эсминцев и кораблей морской пехоты. Их планируют использовать для обеспечения безопасности гражданских судов, проходящих через стратегически важный морской коридор.

«Центральное командование США, ответственное за американские силы на Ближнем Востоке, запросило дополнительные эсминцы и военные корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов, пытающихся пересечь пролив, через который обычно проходит примерно 20% мировых поставок нефти», — пишет издание.

Кроме того, США намерены направить на Ближний Восток морскую экспедиционную группу численностью до 2,5 тысячи морских пехотинцев. Решение принято на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе пролива.

Запрос на переброску подразделения поступил от Центрального командования, которое отвечает за американское военное присутствие в регионе. Инициативу одобрил министр войны США Пит Хегсет, сообщили источники издания.

Трамп призвал танкеры пройти через Ормузский пролив, показав, что кишка не тонка

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удары по двум судам, шедшим под флагами Либерии и Таиланда, при попытке пересечь Ормузский пролив. Экипажи кораблей не отреагировали на предупреждения военно-морских сил Ирана.

Полина Никифорова
