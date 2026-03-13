США перекинули на Ближний Восток испытанные в боях на Украине дроны-перехватчики

Вашингтон передислоцировал на Ближний Восток беспилотники, ранее использовавшиеся в конфликте на Украине. Министр армии США Дэн Дрисколл подтвердил, что американская сторона отправила 10 000 таких беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.

Целью этой переброски является отражение иранских нападений без задействования дорогостоящих систем противоракетной обороны. Дрисколл отметил, что дроны Merops с поддержкой ИИ были доставлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Проект Eagle, оборонная инициатива, финансируемая бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом, разработал беспилотники Merops, которые были отправлены на Украину в 2024 году. Эти дроны оцениваются примерно в 14 000–15 000 долларов за штуку, но, как отмечает Дрисколл, при больших объёмах заказа их стоимость может упасть до 3 000–5 000 долларов за перехватчик. Такая цена делает их более доступными по сравнению с иранскими беспилотниками Shahed, которые стоят не менее 20 000 долларов.

«В этом плане мы находимся в более выгодном положении с точки зрения затрат. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает ракету, которую нам удается сбить, он теряет значительную сумму денег», – прокомментировал Дрисколл в интервью Bloomberg.