В Подмосковье возбудили уголовное дело против подростка за поджог двух АЗС

Следствие возбудило уголовное дело на 15-летнего подростка, который поджёг две АЗС в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Поджоги произошли на улице Школьной в посёлке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествия на заправках выгорели две бензоколонки. Подросток рассказал на допросе, что действовал под влиянием неизвестных лиц. Они давали ему указания по телефону.

«Следователем Следственного отдела ОМВД России «Истринский» в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ», — рассказала Петрова.

Ранее в Сергиевом Посаде задержали 19-летнего жителя Саратова, его подозревают в попытке поджога служебной машины ГИБДД. По данным полиции, молодой человек действовал по указанию неизвестного. Он общался с ним через мессенджер. Подозреваемый приехал в город на электричке. Там он купил металлическую канистру и заправил её бензином. Затем он направился к зданию отдела Госавтоинспекции. Юноша начал следить за патрульными автомобилями. К нему подошли сотрудники ГИБДД и задержали его. По данному факту возбудили дело о теракте. Задержанный также признался в переводе денег обманутых людей в криптовалюту для кураторов.