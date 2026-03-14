13 марта, 22:59

Лукашенко в шутку пообещал отправить министра в штурмовики из-за телят

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта заявил, что министр сельского хозяйства Юрий Горлов отправится в штурмовой отряд, если не наладит строительство профилакториев для новорождённых телят. Видео с белорусским лидером опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдёт впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — сказал Лукашенко.

Министр заверил, что построит профилакторий и готов после этого отправиться в штурмовой отряд. Однако Лукашенко предложил пока ограничиться только строительством.

В ходе инспекции предприятий племенного животноводства президент назвал больной тему содержания скота. На одном из комплексов Лукашенко подарили корову. Он поблагодарил за подарок и пообещал, что у него животное будет содержаться в полном порядке.

Лукашенко назвал тему, которую США настойчиво поднимают на переговорах с Минском

Ранее Лукашенко заявил, что любые попытки смены власти через уличные беспорядки получат максимально жёсткий ответ. По его словам, власти готовы действовать решительно в случае повторения подобных событий. Он напомнил о событиях 2020 года, когда после президентских выборов в стране проходили масштабные акции протеста. Белорусский лидер подчеркнул, что власти извлекли уроки из той ситуации.

Алена Пенчугина
