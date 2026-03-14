Cержант Березин расстрелял рой дронов ВСУ, спасая боевых товарищей

В Минобороны России рассказали о героическом поступке военнослужащего, который спас товарищей и выполнил боевую задачу под ударами дронов. Сержант Сергей Березин в одиночку расстрелял целый рой вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать его позиции. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Сержант Березин выполнял боевую задачу по отражению атаки ударных БПЛА противника. Огнём из стрелкового оружия сержант Березин уничтожил рой вражеских БПЛА, чем не допустил гибели военнослужащих на позициях и способствовал выполнению боевой задачи своей роты», — рассказали в Минобороны.

Также в МО РФ рассказали о рядовом Эрдэни Мандалове, который занимался подвозом боеприпасов и ротацией артиллеристов. Несмотря на постоянные атаки ударных дронов противника, он умело маневрировал и сумел избежать поражения. Благодаря его действиям доставка боеприпасов и ротация прошли без потерь.

Ранее невеста рядового-героя показала его первое видео после выхода с боевого задания. Российский военнослужащий Сергей Ярашев смог добраться до своих, пройдя около девяти километров сквозь густой туман, несмотря на сильное обморожение. По словам девушки, она сначала не узнала его голос и решила, что ей звонят мошенники. Она попросила прислать видео, однако даже по записи не сразу смогла узнать Сергея — за время службы он сильно похудел и зарос. Камилла отметила, что не испугалась, узнав о необходимости ампутации. Она собирается поехать к Ярашеву в госпиталь, как только это позволит командование.