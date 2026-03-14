14 марта, 03:05

Автопарк скорых в ДНР пополнят бронированными машинами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бронированные машины скорой помощи поступят в ДНР для защиты медицинских работников от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал премьер-министр Донецкой Народной Республики Андрей Чертков в Telegram-канале.

«Мы не просто встраиваемся в российское медицинское пространство. Мы активно развиваемся», — написал Чертков.

Как сообщил премьер-министр, медики работают в экстремальных условиях. Противник регулярно атакует не только больницы, но и кареты скорой, поэтому обновление автопарка стало вопросом выживания. Обычные машины решено заменить на специальную защищённую технику.

Однако проблема не только в безопасности, но и в нехватке специалистов. Кадровый голод в республике планируют закрывать федеральной программой. В этом году квоту для участников «Земский доктор» увеличили до 45 человек — это на 13 специалистов больше, чем в прошлом.

Параллельно в регионе модернизируют инфраструктуру. Например, приёмный покой Республиканской больницы им. Калинина перестроили с использованием быстровозводимых конструкций. Новое отделение должно заработать в самое ближайшее время.

Опубликованы страшные последствия ударов ВСУ по больнице и госпиталю в ДНР

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооружённых сил Украины по больнице в ДНР. По данным следствия, 10 марта украинские боевики с помощью беспилотника самолётного типа нанесли прицельный удар по стационарному медицинскому учреждению. В результате атаки погибли 10 человек, ещё 10 получили ранения, среди пострадавших — девять медработников. Всем им оказывается необходимая помощь.

Виталий Приходько
