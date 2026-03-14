Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 09:33

Водолазы совершили 96 погружений в поисках подростков в Звенигороде

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Спасатели продолжают искать третьего подростка, пропавшего в Звенигороде. Как сообщили в пресс-службе МЧС, с начала поисков водолазы совершили 96 погружений и обследовали 25,5 тысячи квадратных метров акватории Москвы-реки.

С помощью лодок обследовано более 60 километров, пешие группы и снегоходы прошли свыше 90 километров, беспилотники охватили 84 километра с воздуха.

Только за последние сутки водолазы погружались 22 раза и проверили 9,5 тысячи квадратов дна. Эхолотами и камерами просканировано около 32 километров акватории. Организовано 18 постов визуального наблюдения вдоль 29 километров берега. Также беспилотники обследовали ещё 14 километров.

Напомним, 7 марта дети пропали в районе подмосковного Звенигорода. Искали троих подростков: 13-летнюю девочку и двух 12-летних мальчиков. 11 марта спасатели обнаружили тело одного ребёнка, 13 марта — второго. Родным оказывают психологическую поддержку.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar