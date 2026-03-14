Водолазы совершили 96 погружений в поисках подростков в Звенигороде

Спасатели продолжают искать третьего подростка, пропавшего в Звенигороде. Как сообщили в пресс-службе МЧС, с начала поисков водолазы совершили 96 погружений и обследовали 25,5 тысячи квадратных метров акватории Москвы-реки.

С помощью лодок обследовано более 60 километров, пешие группы и снегоходы прошли свыше 90 километров, беспилотники охватили 84 километра с воздуха.

Только за последние сутки водолазы погружались 22 раза и проверили 9,5 тысячи квадратов дна. Эхолотами и камерами просканировано около 32 километров акватории. Организовано 18 постов визуального наблюдения вдоль 29 километров берега. Также беспилотники обследовали ещё 14 километров.

Напомним, 7 марта дети пропали в районе подмосковного Звенигорода. Искали троих подростков: 13-летнюю девочку и двух 12-летних мальчиков. 11 марта спасатели обнаружили тело одного ребёнка, 13 марта — второго. Родным оказывают психологическую поддержку.