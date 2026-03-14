WADA опровергло сенсацию о недопуске Трампа к ЧМ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло информацию о том, что президенту США Дональду Трампу и американским чиновникам могут запретить посещать чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе из-за невыплаты взносов. Журналист AP Эдди Пеллс утверждал, что такой вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании исполкома. В WADA подчеркнули, что предоставили агентству факты, но статья оказалась вводящей в заблуждение.

«WADA прямо ответило журналисту, что, даже если будут внесены предложения, «учитывая, что правила не будут применяться задним числом, чемпионат мира по футболу, Игры в Лос-Анджелесе не будут охвачены». Господин Пеллс решил опустить это утверждение в своей статье, предположительно потому, что оно подрывало достоверность его материала», — говорится в сообщении WADA.

В агентстве пояснили, что дискуссии о финансировании ведутся с 2020 года и не связаны напрямую с США. Рабочая группа была создана ещё в 2022 году, когда США платили взносы. Любое решение по этому вопросу будет принимать Совет фонда WADA в ноябре 2026 года. В случае сокращения финансирования пострадают спортсмены по всему миру, включая американцев.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана не поедет на чемпионат мира по футболу, который этим летом примут США, Канада и Мексика. Поводом стала смерть Али Хаменеи, за которую Иран возложил ответственность на Вашингтон.