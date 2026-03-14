Альпинист упал с высочайшей горы в Польше и отделался переломом мизинца
Альпинист чудом выжил после падения со склона во время восхождения на гору Рысы в Польше высотой около 2,5 тысячи метров. Об этом сообщило издание The Sun.
Во время подъёма мужчина потерял равновесие и выронил ледоруб, из-за чего не смог затормозить на снежном склоне. Альпинист прокатился вниз несколько сотен метров. Драматичное падение удалось заснять на видео. Несмотря на серьёзность ситуации, мужчина получил лишь перелом мизинца. После происшествия он смог самостоятельно спуститься с горы.
Ранее сообщалось о трагедии на Северном Урале, где поездка пятерых друзей из Уфы на снегоходах закончилась гибелью четырёх человек. Группа выехала из деревни Золотанка 20 февраля и должна была вернуться 24-го, однако перестала выходить на связь. Единственный выживший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
