Появились новые данные о выжившем после недели с четырьмя мертвецами на горе Гроб

Турист, который больше недели выживал после гибели товарищей на плато Кваркуш в Пермском крае, остаётся в больнице. Состояние спасённого с горы Гроб путешественника улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.