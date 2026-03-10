Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:27

Появились новые данные о выжившем после недели с четырьмя мертвецами на горе Гроб

Обложка © VK / МЧС России по Пермскому краю

Обложка © VK / МЧС России по Пермскому краю

Турист, который больше недели выживал после гибели товарищей на плато Кваркуш в Пермском крае, остаётся в больнице. Состояние спасённого с горы Гроб путешественника улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пациент продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали журналистам в Минздраве.

Единственный выживший член пропавшей в Прикамье группы туристов переживал из-за погоды
Единственный выживший член пропавшей в Прикамье группы туристов переживал из-за погоды

Туристическая группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа 20 февраля. На снегоходах участники отправились на плато Кваркуш. 24 февраля путешественники не вернулись обратно. Поисковая операция завершилась 1 марта — тела 4 погибших туристов обнаружили на горе Гроб, а единственный выживший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar