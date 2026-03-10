Появились новые данные о выжившем после недели с четырьмя мертвецами на горе Гроб
Обложка © VK / МЧС России по Пермскому краю
Турист, который больше недели выживал после гибели товарищей на плато Кваркуш в Пермском крае, остаётся в больнице. Состояние спасённого с горы Гроб путешественника улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Пациент продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали журналистам в Минздраве.
Туристическая группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа 20 февраля. На снегоходах участники отправились на плато Кваркуш. 24 февраля путешественники не вернулись обратно. Поисковая операция завершилась 1 марта — тела 4 погибших туристов обнаружили на горе Гроб, а единственный выживший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
