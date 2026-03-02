Владимир Путин
Регион
2 марта, 07:40

Единственный выживший член пропавшей в Прикамье группы туристов переживал из-за погоды

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Турист из Башкирии, единственный выживший после трагедии на плато Кваркуш, перед поездкой переживал из-за погоды, рассказала его жена. «Куда мы едем, там 30 градусов мороза», — вспоминает женщина слова мужа перед отъездом. Четверо его друзей были найдены погибшими на севере Пермского края.

Собеседница URA.ru не знает точно, что случилось, но предполагает, что у туристов закончилось топливо. По версии следствия, группу накрыл буран. Женщина подчеркнула, что все пятеро были близкими друзьями, десятки раз бывали в этих местах и не видели угрозы, поэтому не стали регистрировать поездку в МЧС.

Напомним, в конце февраля пятеро туристов на снегоходах пропали в горах Прикамья. В регионе развернули масштабную операцию по поиску людей. В итоге тела 4 погибших туристов обнаружили на горе Гроб. Единственный выживший сильно пострадал.

