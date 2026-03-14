Третьим рейсом из Катара в Москву отправились ещё 300 российских туристов
Российские дипломаты подвели предварительные итоги вывозной кампании из Катара. Третий за неделю самолёт взял курс на Москву. Представитель посольства РФ сообщил, что борт Qatar Airways вылетел из Дохи с порядка 300 пассажирами.
По словам дипломата, практически все российские туристы, желавшие покинуть эмират, уже сделали это. Они улетели тремя рейсами Qatar Airways либо выехали наземным путём через Саудовскую Аравию и далее вылетели из Эр-Рияда или аэропортов ОАЭ, пишет ТАCC.
Ранее в Новосибирске приземлился последний вывозной рейс S7 Airlines из Дубая. Пассажиров везли на родину с технической посадкой в Самарканде для дозаправки. Тем временем россияне массово отменяют туры на Бали и в Таиланд.
