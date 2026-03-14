Собянин сообщил об уничтожении ещё восьми дронов, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили ещё восемь беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом он написал в своём канале в Max.

«Отражена атака шести БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. <...> Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву», — говорится в сообщениях.

Ранее мэр столицы информировал об уничтожении восьми дронов, атаковавших город. Таким образом, сбито уже 16 беспилотников.