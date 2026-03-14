14 марта, 11:57

В московских аэропортах ввели план «Ковёр» из-за атаки 16 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили план «Ковёр» на фоне отражения атаки 16 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

К моменту написания материала обе воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме. Во Внуково ограничения действовали около 20 минут, в Домодедово — около 25.

Собянин сообщил об уничтожении ещё восьми дронов, летевших на Москву

Ранее аналогичные меры были приняты в Краснодарском крае и Калужской области. В Росавиации сообщили, что аэропорты Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево) временно закрыты для приёма и отправки рейсов.

Юрий Лысенко
