Столтенберг допустил крах НАТО при Трампе
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что альянс может прекратить существование в период президентства Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC.
«Согласно Столтенбергу, нет гарантий того, что НАТО переживёт [текущий срок] президента США Дональда Трампа», — отмечает телеканал.
При этом Столтенберг считает, что альянс не окажется сильнее втянут в кампанию США и Израиля против Ирана. В то же время он предупредил о серьёзных экономических последствиях конфликта.
Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что НАТО подготовилось к возможному применению статьи о коллективной обороне в конфликте с Ираном. Между тем, американский лидер публично выразил благодарность за солидарность в иранском вопросе.
