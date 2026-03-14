14 марта, 14:24

Столтенберг допустил крах НАТО при Трампе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что альянс может прекратить существование в период президентства Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC.

«Согласно Столтенбергу, нет гарантий того, что НАТО переживёт [текущий срок] президента США Дональда Трампа», — отмечает телеканал.

При этом Столтенберг считает, что альянс не окажется сильнее втянут в кампанию США и Израиля против Ирана. В то же время он предупредил о серьёзных экономических последствиях конфликта.

Малофеев счёл слова генсека НАТО о Трампе «речью раба перед вассалом»
Малофеев счёл слова генсека НАТО о Трампе «речью раба перед вассалом»

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что НАТО подготовилось к возможному применению статьи о коллективной обороне в конфликте с Ираном. Между тем, американский лидер публично выразил благодарность за солидарность в иранском вопросе.

Александра Мышляева
