Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 11:07

Малофеев счёл слова генсека НАТО о Трампе «речью раба перед вассалом»

Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о приверженности президента США Дональда Трампа альянсу и благодарности за «пробуждение» Европы — это речь «раба перед вассалом», уверен учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. Он заявил, что военный блок лишился субъектности с приходом республиканца к власти.

Рютте: Военная операция США в Иране может занять несколько недель
Рютте: Военная операция США в Иране может занять несколько недель

По мнению медиаменеджера, США и Израиль втягивают союзников в ненужную им войну. После удара по ИРИ и гибели аятоллы Хаменеи иранские военные нанесли ответные ракетные удары по целому ряду ближневосточных государств: нефтезаводам в Саудовской Аравии, военно-морской базе в Бахрейне, аэропортам в ОАЭ, Кувейте, Ираке, базе бундесвера в Иордании. Все эти страны — стратегические партнёры США, которых они должны защищать.

«По всем документам США обязаны защищать в широком смысле слова союзников. Но в марте 2026 года именно американские базы стали главными объектами контратаки Ирана. Израиль и США не могли не понимать этого», — подчеркнул эксперт.

США в Иране оказались на грани выбора между позором и ядерной войной
США в Иране оказались на грани выбора между позором и ядерной войной

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что НАТО подготовилось к возможному применению статьи о коллективной обороне в конфликте с Ираном. В свою очередь Дональд Трамп публично отблагодарил его за солидарность по иранскому вопросу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar