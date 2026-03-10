Малофеев счёл слова генсека НАТО о Трампе «речью раба перед вассалом»

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о приверженности президента США Дональда Трампа альянсу и благодарности за «пробуждение» Европы — это речь «раба перед вассалом», уверен учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. Он заявил, что военный блок лишился субъектности с приходом республиканца к власти.

По мнению медиаменеджера, США и Израиль втягивают союзников в ненужную им войну. После удара по ИРИ и гибели аятоллы Хаменеи иранские военные нанесли ответные ракетные удары по целому ряду ближневосточных государств: нефтезаводам в Саудовской Аравии, военно-морской базе в Бахрейне, аэропортам в ОАЭ, Кувейте, Ираке, базе бундесвера в Иордании. Все эти страны — стратегические партнёры США, которых они должны защищать.

«По всем документам США обязаны защищать в широком смысле слова союзников. Но в марте 2026 года именно американские базы стали главными объектами контратаки Ирана. Израиль и США не могли не понимать этого», — подчеркнул эксперт.