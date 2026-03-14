Дачникам дали инструкцию по подготовке почвы к весенним посадкам

Для богатого урожая важно правильно подготовить почву весной. Сроки зависят от региона: на юге — конец февраля – начало марта, в центральной России — конец марта – апрель, на севере – апрель, после таяния снега. Первый этап — очистка от корней, листьев и сорняков. Если почва не перекопана с осени, проводят перекопку на глубину до 15 см.

Для борьбы с сорняками и рыхления сеют сидераты (овёс, рожь, горчицу) сразу после схода снега. Когда трава достигнет 20 см, её скашивают. Удобрения вносят под перекопку: органику (навоз, перегной, компост) или минеральные составы (суперфосфат, аммиачную селитру, калийные удобрения без хлора). Зола стабилизирует кислотность и обогащает почву кальцием и магнием, сообщает URA.ru.