Воздушная атака на Москву продолжается — сбит 22-й по счёту БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона Минобороны сбила ещё шесть беспилотников, направлявшихся на столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы, написал в своём Telegram-канале.

Таким образом, за день на подлёте к городу сбито уже 22 БПЛА. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые обеспечивают безопасность жителей и ликвидируют последствия атак. Инцидент не привёл к повреждению зданий и не повлёк пострадавших среди гражданского населения.