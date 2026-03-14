Воздушная атака на Москву продолжается — сбит 22-й по счёту БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона Минобороны сбила ещё шесть беспилотников, направлявшихся на столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы, написал в своём Telegram-канале.
Таким образом, за день на подлёте к городу сбито уже 22 БПЛА. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые обеспечивают безопасность жителей и ликвидируют последствия атак. Инцидент не привёл к повреждению зданий и не повлёк пострадавших среди гражданского населения.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Москвы продолжили отражение атак беспилотников, уничтожив ещё три дрона, направлявшихся на столицу. Всего на подлёте к городу было сбито 16 БПЛА.
