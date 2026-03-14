14 марта, 15:06

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Домодедово

Обложка © Life.ru

Росавиация объявила о временных ограничениях на работу московского аэропорта Домодедово. Меры введены для обеспечения безопасности полётов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, на какой срок введены ограничения. Пассажирам рекомендуется следить за информацией от авиакомпаний.

Ранее в московских аэропортах Внуково и Домодедово уже временно вводили план «Ковёр» на фоне отражения атаки 16 дронов. Ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые для безопасности полётов, действовали около 20 минут во Внуково и около 25 в Домодедово, после чего оба аэропорта вернулись к штатной работе.

Анастасия Никонорова
