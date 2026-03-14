Израиль и Ливан могут провести переговоры при посредничестве зятя Трампа

Представители Израиля и Ливана могут встретиться в ближайшие дни для переговоров. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источник.

По данным издания, США на консультациях будет представлять зять президента Джаред Кушнер. Вместе с тем, в Израиле «не исключают» возможность крупномасштабной наземной операции по оккупации юга Ливана до реки Литани, отмечает Haaretz со ссылкой на собеседника.