Израиль и Ливан могут провести переговоры при посредничестве зятя Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU
Представители Израиля и Ливана могут встретиться в ближайшие дни для переговоров. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источник.
По данным издания, США на консультациях будет представлять зять президента Джаред Кушнер. Вместе с тем, в Израиле «не исключают» возможность крупномасштабной наземной операции по оккупации юга Ливана до реки Литани, отмечает Haaretz со ссылкой на собеседника.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара Израиля по центру здравоохранения на юге Ливана погибли как минимум 12 медицинских работников. За всё время эскалации в стране погибли почти 500 человек.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.