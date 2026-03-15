Обманули в магазине? Адвокат объяснил, как наказать продавца вплоть до суда

В День защиты прав потребителей адвокат Андрей Алешкин назвал самые распространённые нарушения, с которыми сталкиваются россияне, и рассказал, как можно отстаивать свои права. В беседе с Life.ru он отметил, что чаще всего граждане жалуются на некачественные товары и услуги.

По словам юриста, одно из самых распространённых нарушений — продажа товаров ненадлежащего качества или несоответствие цены и качества. Нередко покупатели обнаруживают и другое нарушение: цена на ценнике в торговом зале отличается от той, которую пробивают на кассе.

Также распространена проблема невыдачи кассового чека за оплаченный товар. По словам адвоката, в крупных гипермаркетах чеки, как правило, выдают, а вот в мелкой рознице такие нарушения встречаются значительно чаще. Отсутствие чека является нарушением прав потребителей.

Кроме того, покупатели нередко сталкиваются с трудностями при возврате некачественного товара — например, когда продавец отказывается принимать его обратно или утверждает, что недостаток возник по вине покупателя.

Эксперт отмечает, что избежать подобных ситуаций или правильно на них реагировать помогают несколько простых правил. Прежде всего потребителю важно знать свои права — в частности, право вернуть товар ненадлежащего качества.

Также можно обратиться в надзорные органы. Их контакты обычно размещены в «уголке потребителя», который должен быть в каждом магазине или торговой точке. Кроме того, покупатель имеет право потребовать книгу жалоб и предложений и оставить там своё обращение — продавец обязан её предоставить.

Если же магазин отказывается принимать товар, утверждая, что дефект возник по вине покупателя, сначала можно провести независимую экспертизу в специализированной организации. После получения экспертного заключения потребитель вправе обратиться в суд. Андрей Алешкин Адвокат

Ранее Life.ru писал, что Минэкономразвития рассматривает идею ограничить возврат некоторых категорий товаров. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, такая мера может помочь снизить стоимость отечественной продукции и сократить случаи злоупотреблений, когда покупатели заказывают большое количество товаров, а затем отказываются от их выкупа. Инициативу планируют обсудить с Роспотребнадзором, чтобы при возможных изменениях не были нарушены права потребителей.