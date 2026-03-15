В календаре «Формулы-1» образовалась пауза из-за войны на Ближнем Востоке

Руководство «Формулы-1» приняло решение отменить этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель. Причиной стала напряжённая обстановка на Ближнем Востоке. Альтернативные варианты проведения рассматривались, но замены не найдено.

Глава чемпионата Стефано Доменикали назвал решение трудным, но необходимым. Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем выразил надежду на возвращение в регион в будущем и поблагодарил организаторов за сотрудничество.

Гран-при Бахрейна должен был пройти 10–12 апреля, Саудовской Аравии — 17–19 апреля. После этапа в Японии (27–29 марта) в календаре образуется пауза до начала мая. Следующая гонка состоится в Майами 1–3 мая.

