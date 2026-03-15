В аэропортах Волгограда и Пензы временно ограничили полёты, в Калуге меры сняли
В аэропортах Волгограда и Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Тем временем в аэропорту Калуги (Грабцево) ограничения сняты — воздушная гавань заработала в штатном режиме.
Ранее Life.ru писал, что в Волгограде дрон ВСУ ударил по жилому дому в Советском районе. К счастью, обошлось без жертв. Глава области Андрей Бочаров отметил, что оперативные службы уже получили поручения проверить масштаб повреждений и устранить последствия инцидента.
