В аэропортах Волгограда и Пензы временно ограничили полёты, в Калуге меры сняли

В аэропортах Волгограда и Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Тем временем в аэропорту Калуги (Грабцево) ограничения сняты — воздушная гавань заработала в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что в Волгограде дрон ВСУ ударил по жилому дому в Советском районе. К счастью, обошлось без жертв. Глава области Андрей Бочаров отметил, что оперативные службы уже получили поручения проверить масштаб повреждений и устранить последствия инцидента.