Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 23:00

Стоматолог раскрыла жуткие последствия «безобидных» щелчков в челюсти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Щелчок в челюсти при зевке или во время еды многие воспринимают как безобидную особенность организма. Однако такой звук может быть первым сигналом серьёзных проблем с суставом, отвечающим за движение нижней челюсти. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-ортодонт Асмик Григорян из «СМ-Стоматология».

Специалист объяснила, что чаще всего такие звуки связаны с нарушениями работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), который соединяет нижнюю челюсть с черепом и участвует в речи, глотании и пережёвывании пищи. Когда работа сустава нарушается, его головки смещаются и начинают двигаться несимметрично, из-за чего появляются характерные щелчки, хруст или ощущение «перескакивания» кости.

Иногда люди замечают, что при открывании рта, жевании или даже зевке у них раздаётся лёгкий щелчок в области челюсти. Большинство не придаёт этому значения, считая такой звук безвредной особенностью организма. Однако щелчки могут быть тревожным сигналом нарушений в работе височно-нижнечелюстного сустава — важного элемента, отвечающего за подвижность и координацию движений нижней челюсти.

Асмик Григорян

Стоматолог-ортодонт "СМ-Стоматология"

По словам стоматолога, одной из наиболее частых причин проблемы становится неправильный прикус, при котором нагрузка на сустав распределяется неравномерно. К появлению щелчков также могут приводить бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами), стресс, привычка долго жевать твёрдую пищу, травмы или воспалительные процессы.

Нередко пациенты при этом жалуются на боль в области уха, головные боли и ограничение подвижности нижней челюсти.

«Если игнорировать первые симптомы, со временем может развиться хроническая дисфункция ВНЧС. Это состояние сопровождается болями в лице и шее, трудностями при открывании рта, а иногда приводит к асимметрии улыбки и даже деформации суставных структур», — предупредила стоматолог.

Она добавила, что для точной диагностики врачи проводят осмотр, оценивают работу сустава и при необходимости назначают дополнительные исследования — например, рентген или МРТ.

Лечение в таких случаях подбирается индивидуально. Оно может включать коррекцию прикуса, использование специальных капп, физиотерапию, массаж и лечебную гимнастику.

«При выраженном напряжении жевательных мышц пациентам могут рекомендовать расслабляющие процедуры и изменения образа жизни — снижение уровня стресса, отказ от жевательной резинки и ограничение твёрдой пищи. Такие меры помогают уменьшить нагрузку на сустав и предотвратить дальнейшее развитие проблемы», — добавила Григорян.

Ранее эксперты предупреждали россиян и о другой опасности в стоматологии — недобросовестных врачах. По словам специалистов, некоторые «кочующие» стоматологи арендуют кабинет в клинике всего на один день, а затем исчезают, если у пациента возникают проблемы. Поэтому врачи советуют внимательно изучать отзывы именно о конкретном специалисте, не подписывать документы в день первого визита и обязательно сохранять договоры и чеки.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar