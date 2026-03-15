Рэпер Lida ответил на попытки отменить его концерты из-за «женского имени»

Рэпер Lida (Николай Ромадов) ответил на требования активистов отменить его концерты, заявив «Газете.ru», что гастрольный график идёт штатно. Из сотни запланированных выступлений перенесены лишь два. Артист подчеркнул, что его деятельность полностью законна: все тексты песен прошли экспертизу Роскомнадзора, имеют необходимые разрешительные документы, а в выступлениях отсутствует нецензурная лексика.

Псевдоним Lida (с ударением на «А») — выдуманное слово, не несущее негативного смысла. Он также опроверг навязываемый образ, напомнив, что уже 13 лет состоит в браке. Исполнитель также пояснил, что песня девятилетней давности с неоднозначными строками, которая вызвала критику, была адаптацией западных треков, но не выходила официально.

Он подчеркнул, что ежемесячно тратит 500 тысяч рублей на удаление этой композиции из сети. Исполнитель добавил, что пропагандирует здоровый образ жизни, поэтому новый тур называется «NO DRUGS TOUR» («Тур против наркотиков»), проводит спортивные мастер-классы и занимается благотворительностью. Он призвал активистов к диалогу, основанному на фактах, и заявил о готовности защищать свои права в суде.

«Гораздо проще отменить артиста и заработать политические очки, чем разобраться в теме… Я считаю, что активисты обязаны проверять информацию, перед тем как писать доносы. То, что происходит сейчас, — результат халатного отношения к общественной деятельности», — уверен Lida.

Напомним, концерты рэпера Lida отменяют в российских городах после жалоб правых общественников. Активисты считают, что псевдоним указывает на позиционирование артиста как женщины, и обвиняют его в пропаганде педофилии и инцеста.