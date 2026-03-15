15 марта, 07:45

Федот Ветронос: Что можно и нельзя делать в день мученика 15 марта

Обложка © Life.ru

15 марта православная церковь вспоминает священномученика Феодота, епископа Киринейского. В народном календаре этот день называется Федот Ветронос, что связано с сильными ветрами. На Руси верили, что в эту дату закипают подземные источники, вызывая оттепель. Если же ударяли морозы, говорили: «Федот, да не тот», сообщает Общественная Служба Новостей.

По традиции, с 15 марта начинали работы с рассадой: сажали помидоры, перец, баклажаны и сельдерей. Сегодня удачный день, чтобы задобрить Домового, поставив на подоконник красную герань. В этот день нельзя браниться и ссориться, поднимать ценные вещи на улице, шить и штопать. Кроме того, не стоит делать крупные покупки, а то вещи быстро испортятся.

