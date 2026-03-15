Федот Ветронос: Что можно и нельзя делать в день мученика 15 марта

Православным рассказали, что нельзя делать в день священномученика Феодота 15 марта
15 марта православная церковь вспоминает священномученика Феодота, епископа Киринейского. В народном календаре этот день называется Федот Ветронос, что связано с сильными ветрами. На Руси верили, что в эту дату закипают подземные источники, вызывая оттепель. Если же ударяли морозы, говорили: «Федот, да не тот», сообщает Общественная Служба Новостей.
По традиции, с 15 марта начинали работы с рассадой: сажали помидоры, перец, баклажаны и сельдерей. Сегодня удачный день, чтобы задобрить Домового, поставив на подоконник красную герань. В этот день нельзя браниться и ссориться, поднимать ценные вещи на улице, шить и штопать. Кроме того, не стоит делать крупные покупки, а то вещи быстро испортятся.
Ранее россиянам рассказали, как правильно молиться Матроне Московской. Святая слышит молитвы о самых разных нуждах, но наиболее часто к ней обращаются с просьбами об исцелении от болезней, создании семьи и рождении деток.
