По стопам Сноудена: Такер Карлсон может попросить убежище в России

На американского журналиста Такера Карлсона может быть совершено покушение, полагает американист Рафаэль Ордуханян. Он допустил, что в преддверии промежуточных выборов телеведущий может попросить убежище в России.

Эксперт подчеркнул, что Карлсон — одна из самых влиятельных фигур в США, у него очень много подписчиков, его мнение имеет вес. При этом в расколотой Америке хватает радикально настроенных людей.

«Карлсон может задуматься об убежище в России, как Сноуден», — предположил политолог в беседе с «Абзацем», заметив, что с работой здесь у американского журналиста проблем не будет.

Ранее Такер Карлсон заявил, что ЦРУ готовит обращение в Минюст, чтобы добиться признания его иноагентом в США и завести на него уголовное дело. По словам журналиста, спецслужба начала проверку его деятельности из-за контактов с представителями Ирана ещё до начала конфликта.