15 марта, 09:23

Временные ограничения на полёты ввели ещё в двух аэропортах России

Обложка © Life.ru

В международных аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. В настоящее время воздушные гавани временно не обслуживают рейсы.

О снятии ограничений и возобновлении работы аэропортов в штатном режиме будет объявлено дополнительно. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло и уточнять статус рейсов у авиаперевозчиков.

Все аэропорты Москвы приостановили полёты из-за массированной атаки дронов
Ранее в аэропортах Волгограда и Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры также приняты для обеспечения безопасности полётов. Тем временем в аэропорту Калуги (Грабцево) ограничения сняты — воздушная гавань работает в штатном режиме.

Наталья Афонина
