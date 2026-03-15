Временные ограничения на полёты ввели ещё в двух аэропортах России

В международных аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. В настоящее время воздушные гавани временно не обслуживают рейсы.

О снятии ограничений и возобновлении работы аэропортов в штатном режиме будет объявлено дополнительно. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло и уточнять статус рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее в аэропортах Волгограда и Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры также приняты для обеспечения безопасности полётов. Тем временем в аэропорту Калуги (Грабцево) ограничения сняты — воздушная гавань работает в штатном режиме.