Украинские военнослужащие больше не верят в победу и не говорят о ней, все устали и измотаны. Об этом рассказал пленный солдат 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Владимир Котик, взятый в плен группировкой войск «Восток», его слова приводит ТАСС.

«По телевизору говорят, что всё хорошо, идём, наступаем, побеждаем, но по факту я ничего этого не видел. Никаких ни отпусков, ни больниц, ничего. Люди заканчиваются, людей не хватает, люди измотанные, люди уставшие. Про победу никто уже не думает и не говорит», — признался пленный.

По словам Котика, командование относится к солдатам как к мясу — они никогда не знают, вернутся ли живыми. По мнению украинского бойца, единственное с чем ему повезло — попасть в плен.

Как рассказали агентству в российских силовых структурах, военнослужащий был взят в плен в районе населённого пункта Орестополь Днепропетровской области. Его отправили на позиции, куда невозможно было добраться живым: колонну уничтожили, а ему чудом удалось выжить и попасть в плен.

Другой попавший в плен боец ВСУ рассказал, что мобилизация на Украине превратилась в охоту на тех, у кого нет денег откупиться. Военкомы забирают на фронт простых работяг, бомжей и даже инвалидов — лишь бы закрыть план.