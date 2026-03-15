Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 10:23

Российская биатлонистка пролетела мимо бронзы из-за стрельбы соперницы по её мишеням

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российская биатлонистка Анастасия Томшина потеряла бронзу чемпионата России из-за того, что соперница по ошибке стреляла по её мишеням. Об инциденте в гонке преследования в Тюмени рассказал технический делегат СБР Виктор Васильев.

На втором огневом рубеже Анастасия Шевченко открыла стрельбу по установке Томшиной, закрыв три мишени. Сама Томшина успела поразить только две цели. После гонки обе спортсменки получили штрафные минуты: Шевченко — 10, Томшина — шесть. В результате Томшина рухнула с третьего места на 40-е.

«Ситуация не такая уж и редкая. Мы детально разобрались. Шевченко стреляла по установке Томшиной, с третьей установки по второй. Ей было добавлено шесть минут: по две минуты за каждый неотстрелянный патрон», — пояснил Васильев.

Победу одержала Анастасия Халили, второй стала Кристина Резцова, третьей — Наталия Шевченко.

Лыжник Иван Голубков принёс России шестое золото Паралимпиады

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar