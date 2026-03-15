Назван неочевидный признак высокого IQ у подростков

Лёгкая степень навязчивых мыслей и ритуалов у подростков может быть связана с более высоким уровнем интеллекта, уверен психиатр Владимир Скавыш. По его словам, подростки с умеренными симптомами ОКС демонстрируют более высокий IQ.

«Иными словами, небольшая «доза» обсессий, похоже, может стимулировать когнитивные процессы, помогая подростку лучше структурировать информацию, концентрироваться и контролировать внимание», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Однако с ростом выраженности симптомов социальное и бытовое функционирование снижается. Ухудшение адаптации чаще связано не с самими навязчивыми мыслями, а с тяжёлыми сопутствующими расстройствами. Для родителей это сигнал: не каждая привычка требует вмешательства. Легкая навязчивость может быть способом саморегуляции. Важно следить, чтобы симптомы не мешали учёбе и социализации, подчеркнул эксперт.

