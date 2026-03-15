Системы ПВО сбили пять украинских дронов над Тульской областью

Пять украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

По словам главы области, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры по предварительным данным не зафиксировано. Миляев напомнил жителям о правилах безопасности при угрозе атак БПЛА: необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон и не проводить фото- и видеосъёмку действий сил противовоздушной обороны. В регионе сохраняется опасность повторных атак.

Также Киев второй день подряд продолжает попытки атаковать дронами Москву. Сегодня на подлёте к столице было сбито более 30 дронов.