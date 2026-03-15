Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 12:13

Учёный объяснил, почему нельзя рассчитать точный биологический возраст человека

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Точно рассчитать биологический возраст, который может отличаться от паспортного, пока невозможно, рассказал младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Дмитрий Крюков. По его словам, на данный момент нет утверждённой панели биомаркеров старения, которую использовали бы нейросети.

Есть два подхода: первый — нейросеть сводит биомаркеры к одному числу (устаревший метод). Второй — на основе биомаркеров считаются риски конкретных заболеваний, а затем они превращаются в биовозраст, отражающий совокупный риск возрастных болезней. Это более современный подход, но для него нужна панель биомаркеров старения. Однако пока что учёные не договорились, что должно в неё входить, отметил собеседник «Газеты.ru».

К слову, в большинстве случаев первые выраженные клинические симптомы старения дают о себе знать после 60 лет. Однако у части людей возраст-ассоциированные заболевания могут проявляться и раньше 60 лет, особенно при наличии факторов риска.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar