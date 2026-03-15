Названа поза, которая чаще всего вызывает кошмарный сонный паралич

Сон на спине повышает риск сонного паралича — пугающего состояния, когда человек в сознании, но не может двигаться, предупредила невролог Мария Лавренова. По её словам, в REM-фазе мозг отключает мышечный тонус, но при сбое выход из сна затягивается, и человек зависает между реальностью и сновидением.

Это может вызывать галлюцинации и ощущение чужого присутствия. Поза на спине способствует расслаблению мышц глотки, обструкции дыхательных путей, храпу и апноэ, что провоцирует паралич. Основная причина — высокий уровень кортизола. Чтобы избежать негативного состояния, важен сон 7–9 часов и отказ от телефона за час до сна.

«Также важно употреблять меньше кофеина после обеда, так как это вещество перевозбуждает нервную систему», — подчеркнула врач в беседе с «Газетой.ru».

Кстати, ночные «серенады» мужа могут довести жену до потери слуха, предупредил сомнолог. Помимо очевидного нарушения сна, хроническая ронхопатия партнёра способна нанести женщине вполне конкретный физический вред.