Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 14:07

Психотерапевт объяснила, почему мы влюбляемся в токсичных партнёров

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Психотерапевт Наталья Толстая объяснила «Газете.ru», почему люди снова и снова влюбляются в токсичных партнёров, которые приносят им боль и унижения. По её словам, это не случайность, а подсознательный выбор «знакомого типа боли», корни которого заложены в детском опыте общения со значимыми взрослыми.

Если родители были холодны, отстранены или проявляли внимание только через крик и жалость, в голове формируется шаблон: любовь нужно заслужить, и она всегда сопряжена с тревогой. Поэтому женщины-«спасательницы» выбирают алкоголиков, боящиеся серьёзных отношений — женатых, а дочери агрессивных отцов — партнёров, проявляющих чувства через крик.

Работодателям разрешили увольнять токсичных сотрудников
Работодателям разрешили увольнять токсичных сотрудников

«На выбор партнёра влияют не только детство, но и индивидуальные особенности личности и темперамента. Тёплые эмпатичные люди нередко влюбляются в ледяных и эгоцентричных, отдавая своё время, финансы, заботу в надежде получить такое же отношение в ответ», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что психика требует предсказуемости, и привычная боль кажется безопаснее нового и незнакомого. Перемены возможны только тогда, когда заканчивается терпение жить без радости. Выход кроется в работе над здоровой самооценкой. Важно перестать «пристраивать» к другим своего внутреннего ребёнка и научиться давать себе поддержку изнутри, уверена эксперт.

Абьюз и не очень: кошмары, которые прятали за фасадами своих браков Прилучный, Жасмин и Ксенофонтова
Абьюз и не очень: кошмары, которые прятали за фасадами своих браков Прилучный, Жасмин и Ксенофонтова

Если же вам кажется, что партнёр вдруг стал словно другим человеком, у нас плохие новости... Life.ru объясняет, что на самом деле происходит в отношениях.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar