Психотерапевт объяснила, почему мы влюбляемся в токсичных партнёров

Психотерапевт Наталья Толстая объяснила «Газете.ru», почему люди снова и снова влюбляются в токсичных партнёров, которые приносят им боль и унижения. По её словам, это не случайность, а подсознательный выбор «знакомого типа боли», корни которого заложены в детском опыте общения со значимыми взрослыми.

Если родители были холодны, отстранены или проявляли внимание только через крик и жалость, в голове формируется шаблон: любовь нужно заслужить, и она всегда сопряжена с тревогой. Поэтому женщины-«спасательницы» выбирают алкоголиков, боящиеся серьёзных отношений — женатых, а дочери агрессивных отцов — партнёров, проявляющих чувства через крик.

«На выбор партнёра влияют не только детство, но и индивидуальные особенности личности и темперамента. Тёплые эмпатичные люди нередко влюбляются в ледяных и эгоцентричных, отдавая своё время, финансы, заботу в надежде получить такое же отношение в ответ», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что психика требует предсказуемости, и привычная боль кажется безопаснее нового и незнакомого. Перемены возможны только тогда, когда заканчивается терпение жить без радости. Выход кроется в работе над здоровой самооценкой. Важно перестать «пристраивать» к другим своего внутреннего ребёнка и научиться давать себе поддержку изнутри, уверена эксперт.

