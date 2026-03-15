Между Россией и островом Лангкави запустят прямые авиарейсы

Авиационное сообщение между Россией и островом Лангкави в Малайзии может стартовать уже в текущем году, переговоры в данном направлении уже ведутся. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель главы Управления развития Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин.

«Процесс ещё идёт. Не могу сказать точно, какова ситуация сейчас, но мы полагаем, что это будет реализовано в текущем году. Все надеются на это», — пояснил он журналистам в кулуарах международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.

По его словам, на Лангкави очень надеются увеличить количество отдыхающих за счёт потока туристов из России. Предполагается, что около 50 тысяч россиян ежегодно будут посещать остров. В 2025 году курорт уже посетили 35 тысяч граждан РФ, а годом ранее туристов из нашей страны там было на 40% меньше. Архипелаг Лангкави включает 99 островов, где есть множество отелей, ресторанов, баров, а также отдыхающим нравятся местные пляжи и зона дьюти-фри.

