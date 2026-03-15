15 марта, 13:25

Ещё две футболистки сборной Ирана летят домой, несмотря на уговоры остаться в Австралии

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Ещё две футболистки и сотрудница сборной Ирана вернулись из Австралии на родину. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на министра внутренних дел страны Тони Берка.

По его словам, спортсменки решили воссоединиться с командой и вылететь обратно в Иран. Австралийские власти, как утверждает Берк, неоднократно предлагали им обсудить альтернативные варианты.

Иранское агентство Tasnim назвало возвращение девушек «позорным провалом американо-австралийского проекта» и очередной неудачей для президента США Дональда Трампа.

Иранская футболистка отказалась от австралийского убежища и вернулась на родину
Напомним, что женская сборная Ирана решила вернуться на родину после выступления на Кубке Азии в Австралии. Американский президент убеждал австралийские власти предоставить им убежище, и те согласились, однако спортсменки были против.

Владимир Озеров
