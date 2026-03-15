В Звенигороде обследовали 283 тысячи квадратов реки в поисках пропавших детей

Спасатели продолжают масштабную операцию по поиску пропавшей девочки в Звенигороде. Как сообщили в МЧС России, с начала работ водолазы совершили 126 погружений и обследовали 283 тысячи квадратных метров акватории Москвы-реки.

«Всего с начала поисков водолазы совершили 126 погружений, обследовав 283 тысяч квадратов Москвы-реки. Порядка 25 километров дна осмотрено с помощью эхолотов и камер», – сказано в сообщении.

Кроме того, организовано 15 постов визуального наблюдения за акваторией общей протяжённостью 8 километров. За сутки беспилотная авиация обследовала ещё 10 километров, а всего с воздуха — около 120 километров.

Лодками с боковым и круговым обзором охвачено более 115 километров акватории. Пешие группы и снегоходы прошли вдоль берега свыше 100 километров. В поисковой операции задействованы спасатели МЧС России, Мособлпожспас, волонтёры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сотрудники правоохранительных органов и другие добровольцы — всего более 170 человек и 50 единиц техники.

Напомним, 7 марта три подростка пропали в районе подмосковного Звенигорода. Искали 13-летнюю девочку и двух 12-летних мальчиков. 11 марта спасатели обнаружили тело одного школьника, 13 марта — второго. Поиски девочки продолжаются. Родным оказывают психологическую поддержку.