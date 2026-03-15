15 марта, 14:06

Чердак многоэтажки рухнул на автомобиль в Казани

Обложка © МЧС по РТ

В Казани на улице Космодемьянская произошло обрушение части чердака дома № 5. Кирпичи и металлические конструкции вместе со снегом рухнули на припаркованный рядом автомобиль. По данным администрации Вахитовского района, владелец машины пострадал.

В Казани на припаркованную машину рухнула крыша. Видео © МЧС по РТ

Площадь обрушения — около двух квадратных метров. Инженерные коммуникации не задеты, отключений не было. Интересно, что кровлю чистили от снега всего три дня назад — об этом сообщило ТСН, обслуживающее дом.

Обломки проломили лобовое стекло. Сейчас место оцеплено. Причины обрушения выясняются.

СК возбудил дело после обрушения 150 «квадратов» крыши дома в Башкирии

Ранее Life.ru сообщал, что в Саранске на улице Титова снежная масса сошла с крыши двухэтажного дома и накрыла двух женщин. Спасатели откопали пострадавших из снега, с ушибами их доставили в больницу. Детали выясняются.

Александра Мышляева
