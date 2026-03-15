Любителей «залипать» в смартфон призвали регулярно «перезагружать» внимание

Смартфоны и цифровая среда меняют наше восприятие времени и способность к концентрации, предупредила младший научный сотрудник НИУ ВШЭ Екатерина Косова. По её словам, многозадачность снижает продуктивность: чем чаще человек переключается между задачами, тем выше «стоимость переключения» — потери времени и внимания.

Люди, привыкшие к одновременному потреблению нескольких медиапотоков, хуже работают в условиях отвлекающих стимулов, а их мозг тратит больше ресурсов на контроль внимания. Ленты соцсетей и короткие форматы формируют режим поверхностного сканирования: пользователь просматривает десятки сообщений, но редко задерживается на одном, чтобы осмыслить его. Это стимулирует клиповое мышление и не даёт вниманию переключиться в режим глубокого анализа.

Психолог Алина Додонова уверена, что мозгу необходимы периодические «перезагрузки» от информационного шума. Тенденция к цифровому минимализму и временному отказу от гаджетов — ответ на эту проблему: без уведомлений люди становятся внимательнее к окружающим и чаще вступают в осознанное общение.

«Полезно каждый день уделять 20–30 минут состоянию полного спокойствия — без гаджетов, уведомлений и даже мысленного планирования будущих дел», — отметила собеседница газеты «Известия».

К слову, частое и неправильное использование мобильных телефонов стало одной из причин болей в шее и спине, на которые жалуются россияне. Дискомфорт возникает из-за перенапряжения мышц, но его можно избежать, если не только выбирать правильные позы для гаджета, но и регулярно их менять.