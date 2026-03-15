Россиянам объяснили, что будет с финиками и дубайским шоколадом из-за войны

В России нет никаких предпосылок к тому, чтобы начался дефицит фиников, фисташек и дубайского шоколада, несмотря на поставки продукции с Ближнего Востока, где сейчас возник военный конфликт. Так полагает член совета красноярского реготделения «Деловой России», директор консалтинговой компании «Макстер» Марина Романцова.

«В торговом звене есть значительные запасы орехов и сухофруктов, их точно хватит на несколько месяцев. Например, наша торговля буквально насыщена финиками из большинства стран MENA. От алжирских до израильских и саудовских. Дубайский же шоколад, поставки которого идут преимущественно из Турции, он и без того переоценённый товар, рынок своими ценами не взорвёт. Запасы фисташки также есть, но тут ситуация сложнее», — поделилась эксперт с ТАCC.

По словам Романцовой, проблемы возникнут, если конфликт на Ближнем Востоке затянется надолго. Тогда российским компаниям придётся искать альтернативных поставщиков тех же фисташек, так как сейчас основной импортёр — это Иран. Она подчеркнула, что именно у иранских производителей данная продукция отличается высоким качеством. Романцова добавила, что всё-таки фисташки, финики и дубайский шоколад — это не товары первой необходимости для россиян, поэтому даже их возможную нехватку на рынке вряд ли многие воспримут остро.

Ранее экономист Валерий Корнеев сообщил, что продовольственный кризис из-за войны США и Ирана неизбежен. Он напомнил, что азотные удобрения производятся из газа, который сейчас заперт в Ормузском проливе. Катар прекратил выпуск СПГ, заводы по производству удобрений тоже в зоне риска. Половина удобрений не доедет до потребителей или будет продана по таким ценам, что это вызовет гигантский скачок продовольственной инфляции по всей планете.