15 марта, 14:39

Киевский вокзал в Москве может сменить название

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

В Москве могут переименовать Киевский вокзал, ему хотят вернуть историческое название — Брянский. Свою идею рассказал в беседе с «Газетой.Ru» зампред «Всемирного русского народного собора» (ВРНС), депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Он напомнил, что вокзал был построен в 1899 году и до 1934 года носил имя Брянского — по названию железной дороги, которую обслуживал. Площадь перед ним также именовалась Брянской Вокзальной.

«Историческая справедливость требует восстановления истины. Это не просто факт из прошлого, это наша общая история, связывающая Москву и Брянщину неразрывными узами. Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении», заявил Иванов.

По его словам, сегодня, когда поезда до Киева фактически не ходят, название утратило актуальность. При этом активно развивается сообщение с Брянском.

«Мы не отнимаем ничего у Киева. Мы возвращаем то, что всегда было нашим — русское имя русского вокзала, построенного русскими инженерами для русских людей. Пусть у нас будет Брянский вокзал, а у Киева — своя история, которую они сами выбрали», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что ульяновский автозавод изменил написание названия внедорожника Hunter на кириллицу. Теперь модель официально называется «Хантер». Это связано с вступлением в силу с 1 марта нового закона о защите государственного языка, который требует использования русского языка на вывесках и в рекламных материалах. На сайте предприятия модель уже представлена с русскоязычным названием.

BannerImage
Наталья Афонина
