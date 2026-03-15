Киевский вокзал в Москве может сменить название

В Москве могут переименовать Киевский вокзал, ему хотят вернуть историческое название — Брянский. Свою идею рассказал в беседе с «Газетой.Ru» зампред «Всемирного русского народного собора» (ВРНС), депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Он напомнил, что вокзал был построен в 1899 году и до 1934 года носил имя Брянского — по названию железной дороги, которую обслуживал. Площадь перед ним также именовалась Брянской Вокзальной.

«Историческая справедливость требует восстановления истины. Это не просто факт из прошлого, это наша общая история, связывающая Москву и Брянщину неразрывными узами. Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении», — заявил Иванов.

По его словам, сегодня, когда поезда до Киева фактически не ходят, название утратило актуальность. При этом активно развивается сообщение с Брянском.

«Мы не отнимаем ничего у Киева. Мы возвращаем то, что всегда было нашим — русское имя русского вокзала, построенного русскими инженерами для русских людей. Пусть у нас будет Брянский вокзал, а у Киева — своя история, которую они сами выбрали», — заключил депутат.

