Зеленскому припомнили игру на пианино не руками и отказали в праве формировать кабмин Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны не может быть сформировано под диктовку извне. В своём выступлении на «Марше мира» он резко высказался в адрес киевского режима и Владимира Зеленского в частности, припомнив ему один из ярких номеров «Вечернего квартала», в котором тот симулирует игру на рояле гениталиями.

«Украинский актёр, по телевизору играющий на пианино и размахивающий обеими руками, не сможет насильно сформировать правительство в Венгрии», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в победе оппозиции на предстоящих парламентских выборах в Венгрии. По словам министра, таким образом Украина рассчитывает добиться одобрения отправки денег и войск, а также ускорить вступление республики в Евросоюз.

Венгерские спецслужбы утверждают, что оппозиционная партия «Тиса» могла получать деньги с Украины. Госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач рассказал, что силовики предоставили в парламент доказательства.