В аэропорту Калуги объявили план «Ковёр»

Работа калужского аэропорта временно ограничена из соображений безопасности. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.

Сегодня утром ограничения работы ввели все воздушные гавани Москвы. Меры были связаны с массированным налётом украинских БПЛА, продолжающимся вторые сутки.