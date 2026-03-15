В аэропорту Калуги объявили план «Ковёр»
Работа калужского аэропорта временно ограничена из соображений безопасности. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.
Сегодня утром ограничения работы ввели все воздушные гавани Москвы. Меры были связаны с массированным налётом украинских БПЛА, продолжающимся вторые сутки.
